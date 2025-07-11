Мерзликин обратился к по-настоящему важной для него женщине: "Ты умеешь держать удар"

Известный актер Андрей Мерзликин публично признался в любви женщине. Он дал понять, что боготворит ее. И ни при каких обстоятельствах не предаст.

Речь идет о маме артиста. 11 июля она отмечает свой день рождения. Андрей Мерзликин не стал уточнять, сколько лет ей исполнилось. Он поделился снимком с мамой в личном блоге. В кадре родительница держит в руках торт, украшенный ягодами и свечами.