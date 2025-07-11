Мерзликин обратился к по-настоящему важной для него женщине: "Ты умеешь держать удар"

Известный актер Андрей Мерзликин публично признался в любви женщине. Он дал понять, что боготворит ее. И ни при каких обстоятельствах не предаст.
Речь идет о маме артиста. 11 июля она отмечает свой день рождения. Андрей Мерзликин не стал уточнять, сколько лет ей исполнилось. Он поделился снимком с мамой в личном блоге. В кадре родительница держит в руках торт, украшенный ягодами и свечами.
"С днем рождения, родная. Ты всегда была, есть и будешь самой надежной поддержкой меня и нашей семьи. Ты умеешь держать удар. Мне передалось это от тебя. Продолжай также достойно жить и нести те ценности, которые однажды ты заложила в нас с сестрой, на которых выстояла сама, на которых держится и наше будущее. Мы любим тебя, мама. Я люблю тебя, мама", — написал Андрей Мерзликин под фото.
Андрей Мерзликин с мамой. Фото: соцсети Андрея Мерзликина
Поклонники артиста присоединились к его поздравлениям. Они отметили, что Андрей Мерзликин очень похож на свою маму. В этом году женщина стала вдовой. Отец Андрея Мерзликина скончался в мае.
А в канун дня рождения мамы Андрей Мерзликин официально развелся с женой и матерью своих четверых детей Анной Осокиной. Произошло это событие 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Андрей Мерзликин с дочками. Фото: соцсети Андрея Мерзликина
Андрей Мерзликин и его теперь уже бывшая жена Анна не комментируют свое расставание. Не говорят они и о причинах разрыва. Анна лишь с гневом пресекла домыслы о неверности ей супруга.
В окружении пары назвали возможный повод для развода. Это просто усталость друг от друга. Ведь пара на протяжении порядка двадцати лет была неразлучна и дома, и на работе.
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