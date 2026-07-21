«Мерзкий плач»: Водонаева предложила выбросить ребенка за борт во время морской прогулки в Майами

Путешествие по Майами обернулось для экс-участницы «Дома-2» Алены Водонаевой неприятным эмоциональным опытом: настроение блогерше испортил непрекращающийся плач чужого ребенка во время морской прогулки. В порыве раздражения знаменитость не стала сдерживать эмоций и озвучила крайне эпатажное пожелание.

Она предложила мамаше, которая не могла привести в чувства ребенка 7-8 лет выбросить его в воду. Вероятно, мать демонстрировала полное равнодушие к истерике своего чада.

«Ты не могла бы выкинуть ребенка за борт? Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орешь?!» — вспыхнула Водонаева, прекрасно понимая, что подобные слова неизбежно вызовут шквал негатива в интернете.

Чтобы заранее обозначить свою позицию по поводу грядущей волны критики, Алена Водонаева предложила недовольным выражать эмоции не в публичных комментариях, а в личных сообщениях.

«Счастливые мамочки ангелочков могут сразу накидать мне в шляпу в директе. Портал в ад открыт», — с иронией заявила она.

При этом Алена призналась, что в прошлом сама старалась учитывать комфорт окружающих: когда ее сын Богдан был малышом, она сознательно избегала брать его в поездки, где ребенок мог расплакаться и тем самым помешать другим людям.

Водонаева искренне недоумевает по поводу ситуации. Ее позиция однозначна: не можешь успокоить ребенка, оставь его дома.

«Я глубоко убеждена в том, что родители, таскающие с собой в публичные места капризных детей, которые могут доставить дискомфорт окружающим, не блещут умом», — подчеркнула Водонаева.

А вы согласны с мнением Алены Водонаевой? Поделитесь в комментариях.