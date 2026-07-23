«Меня все достало»: дочь Навки и Пескова больше не занимается одиночным фигурным катанием

Младшая дочь Татьяны Навки Надежда Пескова продолжает спортивную династию. Надежда начинала путь в одиночном фигурном катании, однако недавно сменила дисциплину: теперь она выступает в танцах на льду — в той самой категории, которая когда‑то принесла олимпийское золото ее маме.
В своем видеообращении юная спортсменка откровенно рассказала, почему решилась на перемены. Оказалось, что прыжки давались Надежде с большим трудом: пока ровесницы осваивали тройные и даже четверные элементы, она никак не могла уверенно выполнять двойные.
«У меня не получалось прыгать. Остальная группа уже учила тройные и кто‑то даже четверные, я не могла прыгнуть двойные. Мама задалась вопросом, решили, что я просто ленюсь. Да, я могла чуть‑чуть лениться, но в то же время я не хотела этим заниматься», — призналась Пескова.
Нагрузка и постоянное чувство отставания довели девочку до эмоционального срыва. В какой‑то момент Надежда твердо решила уйти — не просто из группы, а из спорта вообще.
«Меня все достало, у меня ничего не получается. Я психанула, собрала вещи и ушла», — прямо заявила дочь прославленной фигуристки.
После серьезного разговора с Татьяной Навкой девочка согласилась «докатать» сезон. Но ситуация не улучшалась: напряжение только росло.
«Так не могло продолжаться. Я каждый день приходила в слезах, рыдала по часу после тренировок», — вспоминает Надежда.
Надя Пескова. Фото: соцсети Нади Песковой
Татьяна Навка не хотела, чтобы дочь рассталась со спортом, которому отдала восемь лет, и предложила альтернативу — попробовать силы в танцах на льду. Надежда согласилась, встала в пару — и почувствовала, что наконец‑то оказалась на своем месте. Сейчас она уже выступила в двух ледовых шоу и активно готовится к соревнованиям.
Юная фигуристка отмечает, что в новой дисциплине она стала свободнее и увереннее.
«Даже девочки из одиночного катания сказали, что я раскрылась и перестала быть зажатой. Мне самой нравится этот вид спорта. Мне не сразу дается все легко, на самом деле это сложно, а некоторые поддержки мне страшно делать. Все мышцы так забиты, иногда больно утром с кровати вставать», — делится Надежда.
Пескова — самая младшая в новом коллективе, но, по ее словам, ее очень тепло приняли и тренеры, и другие спортсмены.
Напомним, Татьяна Навка завоевала золото Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Позже спортсменка не раз проявляла преданность партнеру — поддерживала его в тяжелый период после ампутации конечностей и помогала вернуться на лед.
Дочери Татьяны Навки Надежде в августе этого года исполнится двенадцать лет.
А вы как думаете, у Нади Песковой получится добиться выдающихся успехов в спорте? Поделитесь в комментариях.