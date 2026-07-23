«Меня все достало»: дочь Навки и Пескова больше не занимается одиночным фигурным катанием

Младшая дочь Татьяны Навки Надежда Пескова продолжает спортивную династию. Надежда начинала путь в одиночном фигурном катании, однако недавно сменила дисциплину: теперь она выступает в танцах на льду — в той самой категории, которая когда‑то принесла олимпийское золото ее маме.

В своем видеообращении юная спортсменка откровенно рассказала, почему решилась на перемены. Оказалось, что прыжки давались Надежде с большим трудом: пока ровесницы осваивали тройные и даже четверные элементы, она никак не могла уверенно выполнять двойные.

«У меня не получалось прыгать. Остальная группа уже учила тройные и кто‑то даже четверные, я не могла прыгнуть двойные. Мама задалась вопросом, решили, что я просто ленюсь. Да, я могла чуть‑чуть лениться, но в то же время я не хотела этим заниматься», — призналась Пескова.

Нагрузка и постоянное чувство отставания довели девочку до эмоционального срыва. В какой‑то момент Надежда твердо решила уйти — не просто из группы, а из спорта вообще.

«Меня все достало, у меня ничего не получается. Я психанула, собрала вещи и ушла», — прямо заявила дочь прославленной фигуристки.

После серьезного разговора с Татьяной Навкой девочка согласилась «докатать» сезон. Но ситуация не улучшалась: напряжение только росло.

«Так не могло продолжаться. Я каждый день приходила в слезах, рыдала по часу после тренировок», — вспоминает Надежда.