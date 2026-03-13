"Меня пытаются облить грязью": Бари Алибасов-младший объяснил, почему забрал дочь у жены

Почему Арина обратилась в полицию?

Мать девочки в свою очередь обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано на том основании, что пара находилась в браке, место жительства ребенка не было определено по суду и оба родителя имеют на дочь равные права.

Арина также сообщила в полиции, что Бари поднимал на нее руку. Бари же в свою очередь заявляет, что нет никаких документов, подтверждающих, что он бил жену. А что касается истории с днем рождения, то, по словам Алибасова, жена в этот день была у него дома и ребенка видела, но между ними снова произошел конфликт.

Что произошло в день рождения дочери?

По словам Алибасова-младшего, переехав жить к отцу на Арбат, он снял Арине гостиницу напротив — для встреч с дочкой. Бари даже пригласил маму девочки на день рождения ребенка в 16:00, но из‑за съемки отца праздник перенесли на 16:15. Бари утверждает, что предупредил Арину об этом.

Однако она пришла в 15:45, разбудила спящего малыша (ребенок спит с 15:00 до 17:00), что вызвало скандал. Арину вывели из квартиры, а позже она прокомментировала ситуацию СМИ. Такова версия конфликта от Бари Алибасова-младшего.

По словам сына продюсера, он решился на этот рассказ ради ребенка. Ощущает себя Бари при этом неважно.

"Я себя чувствую предателем, который вынужден рассказывать о том, что происходит в семье. Я сам об этом никому не говорил и хотел держать все в тайне, но, вынужден, потому что меня пытаются облить грязью и создать общественный резонанс, опираясь на мой скандальный медийный образ. Я боюсь, что из-за этого я могу проиграть суд", – заключил Бари.

