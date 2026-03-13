"Меня пытаются облить грязью": Бари Алибасов-младший объяснил, почему забрал дочь у жены
Бари Алибасов-младший. Фото: Виктор Гусейнов / КП
Бари Алибасов-младший расстроен тем, что произошло между ним и его десятой по счету женой Ариной.
Бари Алибасов-младший пролил свет на то, что происходит сейчас в его семье. Он был вынужден забрать маленькую дочку и вместе с ней переехать в квартиру своего отца, продюсера Бари Алибасова. Почему он решился на такой шаг?
Что происходит в семье Бари Алибасова-младшего
Как сообщил Алибасов‑младший, разногласия с супругой Ариной стали нарастать еще с осенних месяцев минувшего года. В тот же период, по его утверждению, он обнаружил в прикроватной тумбочке определенные лекарственные средства, отпускаемые по рецепту.
"В августе прошлого года ее пригласили на работу в Нижнем Новгороде в частный большой реабилитационный центр. У Арины есть опыт работы врачом-психиатром. Я сначала обрадовался, потом мне показалось, что она начала меняться. Сначала думал, что просто устала, потом ее внешний вид перестал мне нравиться…", — цитирует Бари Алибасова-младшего MK.RU.
В итоге взаимоотношения между мужем и женой окончательно разладились. Бари было неприятно, что супруга, как он выразился, возвращается домой в позднее время, несмотря на наличие малолетнего ребенка, — к тому же его лично не устраивало ее самочувствие и состояние. В определенный момент он забрал дочь и переселился к отцу на Арбат, а также оформил для ребенка официальную регистрацию в столице. Малышку уже зачислили в поликлинику, и она регулярно проходит требуемые медицинские обследования.
Бари Алибасов-младший и его жена Арина. Фото: кадр программы "Звезды сошлись"
Почему Арина обратилась в полицию?
Мать девочки в свою очередь обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано на том основании, что пара находилась в браке, место жительства ребенка не было определено по суду и оба родителя имеют на дочь равные права.
Арина также сообщила в полиции, что Бари поднимал на нее руку. Бари же в свою очередь заявляет, что нет никаких документов, подтверждающих, что он бил жену. А что касается истории с днем рождения, то, по словам Алибасова, жена в этот день была у него дома и ребенка видела, но между ними снова произошел конфликт.
Что произошло в день рождения дочери?
По словам Алибасова-младшего, переехав жить к отцу на Арбат, он снял Арине гостиницу напротив — для встреч с дочкой. Бари даже пригласил маму девочки на день рождения ребенка в 16:00, но из‑за съемки отца праздник перенесли на 16:15. Бари утверждает, что предупредил Арину об этом.
Однако она пришла в 15:45, разбудила спящего малыша (ребенок спит с 15:00 до 17:00), что вызвало скандал. Арину вывели из квартиры, а позже она прокомментировала ситуацию СМИ. Такова версия конфликта от Бари Алибасова-младшего.
По словам сына продюсера, он решился на этот рассказ ради ребенка. Ощущает себя Бари при этом неважно.
"Я себя чувствую предателем, который вынужден рассказывать о том, что происходит в семье. Я сам об этом никому не говорил и хотел держать все в тайне, но, вынужден, потому что меня пытаются облить грязью и создать общественный резонанс, опираясь на мой скандальный медийный образ. Я боюсь, что из-за этого я могу проиграть суд", – заключил Бари.
