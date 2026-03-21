"Меня коробит": отец Сергея Бурунова отреагировал на признания актера о насилии в семье

В недавнем интервью 49-летний актер Сергей Бурунов поднял болезненные темы из своего прошлого, назвав свою семью "дисфункциональной". По его словам, отец прибегал к физическому насилию, "с кулаками бросался", а также оказывал давление, заставляя стать летчиком. Что на это ответил Александр Анатольевич?

Версия отца Сергея Бурунова

Александр Анатольевич, комментируя слова сына, выразил удивление и категорически отверг обвинения. Он решил не углубляться в психологические аспекты, а дал прямой ответ.

"Меня коробит от того, что я с кулаками якобы на него кидался. Даже представить не могу. Это бред сивой кобылы. Я ни на одного ребенка никогда не поднимал руку. Я не строгий [отец]. Никаких ударов [не было, мог только] погладить по голове. Мы всегда и со старшим сыном, и с Сережкой были в хороших отношениях. У меня в доме такого не было, чтобы кто-то кого-то бил или кричал. Что [Сергей] хотел, тем я его и баловал", — сказал отец знаменитости.

Текущие отношения и финансовая поддержка

Несмотря на прошлое, освещенное Сергеем Буруновым, отец утверждает, что сейчас у них с сыном нормальные отношения. Они созваниваются, хотя и не очень часто. Финансовую поддержку Александр Анатольевич получает регулярно. Он рассказал, что сын скидывает "подарки" ему на банковскую карту.

Отношения с Екатериной Леви: секрет от отца?

Что касается личной жизни Сергея Бурунова, в частности его отношений с Екатериной Леви, которой он публично признавался в любви, отец заявил, что его в известность не поставили. Как оказалось, Александр Анатольевич избраннице сына не представлен.

"С какой девушкой? Если у него кто-то будет, я об этом первым узнаю. Он мой ребенок. Если нужно будет, он мне скажет, расскажет и покажет", — отметил Александр Анатольевич.

По материалам Super

А вы как считаете, кто говорит правду — Сергей Бурунов или его отец? Поделитесь в комментариях.