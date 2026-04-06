"Меня Аська делает моложе": Марат Башаров показал возлюбленную, которая на 13 лет его младше

В числе новых участников — 51-летний актер Марат Башаров и его 38-летняя возлюбленная Ася Борисова. Пара вместе уже четыре года, и теперь они решили проверить свои чувства на прочность в экстремальных условиях реалити.
Разница в возрасте между влюбленными составляет 13 лет, но это их не смущает. Сам Башаров считает, что они идеально дополняют друг друга.
"Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой пять лет разницы, — я думал: "Боже, какой он уже старик"! А у нас… меня Аська делает моложе, а я Аську — еще моложе", — говорит актер.
"Быть участником сложнее и больнее"
Для звезды фильмов "72 метра" и "Таежный роман" это первый опыт участия в реалити-шоу не в качестве ведущего, а как игрока. Башаров признается, что роль участника дается ему тяжелее.
"И там, и там сложно. Это разные работы. Будучи ведущим, ты проживаешь всю историю, видишь боль и радость каждого участника, но глубоко не принимаешь это к сердцу. Когда ты участник, ты находишься в центре котла, в ядре кипятка. И, наверное, быть участником сложнее и даже больнее", — отмечает актер.
"Мы очень алчные"
Главный приз шоу — более 5 миллионов рублей, и участники настроены по-боевому.
"Мы очень алчные, — шутит Башаров. — Но, попав на шоу, поняли, что не одни такие: все очень хотят победить и сорвать большой куш".
Марат Башаров и Ася Борисова. Фото: канал "Пятница!"
Как развивались отношения пары
Марат Башаров и Ася Борисова познакомились в театре. Актер впервые увидел девушку, когда случайно заглянул на репетицию.
"Я испугался, закрыл дверь обратно, сказал "извините". Пошел на улицу. Думаю: "да ну, нафиг, пойду еще раз посмотрю", — вспоминал он.
Для первого свидания Башаров придумал хитрый план — организовал рыбалку, на которую пригласил всех коллег по театру, включая Асю.
"Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Даже уговорил продюсера приказать Асе, чтобы она обязательно там была", — рассказывал артист.
С тех пор он называет возлюбленную своей "золотой рыбкой".
В конце 2025 года появилась информация, что пара тайно поженилась два года назад . Сама Борисова подтвердила это, заметив: "Счастье любит тишину".
Однако сам Башаров позже опроверг новость о свадьбе, назвав ее "глупостями" и посоветовав журналистам "иметь свои мозги".
В начале 2026 года бывшая супруга актера Елизавета Шевыркова намекнула, что Башаров и Борисова могут готовиться к пополнению в семье.