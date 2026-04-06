"Меня Аська делает моложе": Марат Башаров показал возлюбленную, которая на 13 лет его младше

В числе новых участников — 51-летний актер Марат Башаров и его 38-летняя возлюбленная Ася Борисова. Пара вместе уже четыре года, и теперь они решили проверить свои чувства на прочность в экстремальных условиях реалити.

Разница в возрасте между влюбленными составляет 13 лет, но это их не смущает. Сам Башаров считает, что они идеально дополняют друг друга.

"Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой пять лет разницы, — я думал: "Боже, какой он уже старик"! А у нас… меня Аська делает моложе, а я Аську — еще моложе", — говорит актер.

"Быть участником сложнее и больнее"

Для звезды фильмов "72 метра" и "Таежный роман" это первый опыт участия в реалити-шоу не в качестве ведущего, а как игрока. Башаров признается, что роль участника дается ему тяжелее.

"И там, и там сложно. Это разные работы. Будучи ведущим, ты проживаешь всю историю, видишь боль и радость каждого участника, но глубоко не принимаешь это к сердцу. Когда ты участник, ты находишься в центре котла, в ядре кипятка. И, наверное, быть участником сложнее и даже больнее", — отмечает актер.

"Мы очень алчные"

Главный приз шоу — более 5 миллионов рублей, и участники настроены по-боевому.