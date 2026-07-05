Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию ради бизнеса

Основная цель — лично контролировать свои коммерческие проекты, которые в последнее время демонстрируют заметный рост. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Меладзе в России остались активы, приносящие стабильный доход. Его лейбл «Меладзе мьюзик», который получает отчисления за использование песен композитора и продюсирует музыкальные группы, по итогам 2025 года заработал более 100 миллионов рублей чистой прибыли.

В планах продюсера — запуск новых музыкальных проектов и работа с молодыми исполнителями. Однако, по информации Mash, Меладзе намерен действовать без лишней огласки и не афишировать свое участие в продвижении выбранных коллективов.

Сейчас автор таких хитов, как «Самба белого мотылька», «Салют, Вера!» и «Иностранец», проживает в Италии. Ранее он получил гражданство Грузии, а на Украине, где он родился, лишился отчества — теперь его паспортные данные значатся без указания «Шотович».

Константин Меладзе — украинский и российский композитор, продюсер, автор песен для многих известных исполнителей, включая Валерия Меладзе (своего брата), Веру Брежневу и группы «ВИА Гра».

В 2022 году он уехал из России и сейчас проживает в Европе. В 2023 году стало известно, что он получил гражданство Грузии по упрощенной процедуре. По данным СМИ, он также рассматривал варианты переезда в Израиль, но в итоге решил остаться в Европе. В России его бизнес остается активным: компания «Меладзе мьюзик» продолжает работать, несмотря на то, что сам продюсер находится за границей.