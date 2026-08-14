Меладзе и Джанабаева потратили 8 млн на отдых во Франции и Австрии

Роскошный отдых, элитные отели и громкие выступления — жизнь звезд порой напоминает сюжет дорогого блокбастера. На этот раз в центре внимания — семейный отпуск Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, который, судя по всему, был продуман до мелочей и обошелся в солидную сумму.

Звездная семья потратила более 8 млн рублей на европейские каникулы с детьми и няней. А что? Могут себе позволить! Путешествие получилось насыщенным: первая остановка — знаменитый французский курорт Куршавель. Меладзе с близкими разместился в роскошном 5‑звездочном отеле Rosewood Courchevel. Панорамные окна, террасы, прямой выход к горнолыжным трассам и завораживающие виды на заснеженные Альпы — все это создавало атмосферу настоящего премиального отдыха. Девять дней в окружении альпийских пейзажей вместе с Альбиной Джанабаевой, сыновьями Костей и Лукой, дочерью Агатой и няней обошлись певцу примерно в 6 миллионов рублей.

Спустя четыре недели после Куршевеля семья отправилась в Вену — перелет прошел в первом классе. В австрийской столице их ждал еще один отель сети Rosewood — в историческом здании XIX века на площади Петерсплатц, в самом сердце Старого города. Гостям отеля доступны спа‑центр Asaya с процедурными кабинетами, тренажерный зал, бар с авторской коктейльной и винной картами, а также ресторан Neue Hoheit на крыше — с австрийской кухней и панорамным видом на город. Рядом — главные достопримечательности: Венская опера, дворец Бельведер, собор Святого Стефана и Золотая площадь.

А после семейного путешествия Валерий Меладзе вышел на сцену: он выступил на свадьбе украинско‑грузинского олигарха Ники Ломиа в Каннах. Компанию ему составили шоумен и иноагент Максим Галкин* и певец Рики Мартин. За этот концерт артист заработал не менее 15 миллионов рублей.

А вы сколько потратили на отдых с семьей этим летом? Поделитесь в комментариях.

По материалам SHOT

*Включен в реестр иностранных агентов