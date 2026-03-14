Мать плакала, а дочь не приехала: в Москве прошли поминки по Умару Джабраилову

В субботу, 14 марта, спустя почти две недели, в московском доме его брата собрались близкие, друзья и даже незнакомые люди, чтобы провести чеченский поминальный обряд тезет.

Мать принимала соболезнования, мужчины постились во дворе

Скорбящих в гостиной встречала мать Умара. Она едва сдерживала слезы, с теплотой и болью вспоминая сына. Рядом с ней находились женщины семьи, а также мулла, который без перерыва читал молитвы.

Мужчины расположились во дворе. До захода солнца они не притрагивались к еде — лишь пили чай, стараясь не нарушать священный пост. Несмотря на траур, в доме царила теплая, почти уютная атмосфера. О покойном говорили только хорошее.

"Добрый дядя, который чувствовал себя европейцем"

Племянницы предпринимателя с теплом вспоминали, каким человеком был Умар. По их словам, он всегда отличался добротой и открыто признавался, что всю жизнь ощущал себя европейцем, хотя родился в Чечне.

Родственники также рассказали о младшей дочери Джабраилова — Альвине. Она давно отошла от семьи и почти ни с кем не общается. Кстати, на поминки она тоже не приехала.

При этом близкие уверяют: никаких признаков того, что мужчина мог решиться на такой шаг, не было. Для всех его уход стал шоком.

Что произошло

Напомним, 2 марта Джабраилова нашли в его апартаментах в центре Москвы. Всего через сутки тело доставили в Чечню и похоронили на родной земле, в кругу близких.

Спустя время в Сети стали появляться подробности того вечера. По данным источников, перед смертью бизнесмен замкнулся в себе и никуда не выходил. За несколько часов до трагедии он покинул номер, чтобы поужинать в ресторане, а затем вернулся. После этого он отправил охраннику сообщение, которое вызвало тревогу.

Когда охрана прибежала в номер, дверь оказалась заперта изнутри. Взлом занял время, и когда они наконец проникли внутрь, Джабраилов был еще жив, но спасти его не удалось.