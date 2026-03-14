Мать на "извозе": Мария Миронова ушла из театра ради сына и скрывает его отца

Она ушла из театра, перестала мелькать в соцсетях и посвятила себя единственному мужчине в жизни — шестилетнему сыну Федору. Актриса не скрывает, что теперь ее главная роль — мать на "извозе", которая возит ребенка на тренировки по теннису и фигурному катанию.

Жизнь ради сына

Несколько лет назад Мария Миронова приняла неожиданное для многих решение — покинула театр "Ленком", которому отдала годы жизни, чтобы полностью посвятить себя сыну. Сейчас они с Федором готовятся к нескольким теннисным турнирам. Актриса сопровождает мальчика повсюду, публикуя в соцсетях только фото с ним.

"Стараемся радоваться, трудиться. И не горевать. А так — в основном мать "на извозе" и на спорте сына", — поделилась Мария с подписчиками.

Она также сообщила, что недавно снялась в нескольких фильмах и готовит театральную премьеру в Москве. Но работа явно отошла на второй план.

Тайна отца: кто он?

Несмотря на то что мальчику уже шесть лет, Мария упорно скрывает, кто его отец. Хотя СМИ не раз писали, что это актер Андрей Сорока, который намного моложе Мироновой.

Сама актриса эту информацию не подтверждает и никак не комментирует. В каком статусе она сейчас — замужем или нет — тоже загадка.

Тишина в памятные даты

В последнее время Миронова ведет себя необычно для себя. Она никак не отметила в соцсетях 85-летие отца, Андрея Миронова, которое недавно отмечали поклонники. Не написала ничего и в годовщину смерти матери, Екатерины Градовой, хотя раньше всегда делала это. Возможно, актриса сознательно уходит от публичности, сосредоточившись на сыне и своем внутреннем мире.

Сама Мария объясняет свое состояние просто: