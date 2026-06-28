Мать и дочь Волочковой не смогли простить балерину

Сама Волочкова поделилась этой новостью с подписчиками, но в ее голосе не было радости.

«К сожалению», — коротко и грустно добавила королева шпагата, подводя итог попытке наладить семейные связи.

Напомним, что у Анастасии Волочковой давно не складываются отношения с близкими. Особенно напряженным был ее конфликт с матерью Тамарой Владимировной и дочерью Ариадной.

В марте 2026 года она признавалась, что очень хочет восстановить отношения с матерью, несмотря на разрыв из-за финансового спора.

В интервью Анастасия рассказывала, что мать обманом забрала у нее квартиру в Санкт-Петербурге, но при этом она готова простить ее ради примирения.

Сама Тамара Владимировна объясняла, что продала ту квартиру, чтобы оплатить лечение отца Анастасии, а не для собственной выгоды. Однако родственники в Петербурге не поддерживают балерину в желании переезжать в Москву.

Также артистка перестала общаться с дочерью Ариадной в феврале 2026 года, после интервью девочки, где та говорила, что ее мама живет «не по средствам».

В последнее время обе ее близкие родственницы отказались от общения с ней, о чем балерина рассказывала в соцсетях.

В 2026 году Волочкова стала фигуранткой скандала с недвижимостью — ее обвинили в неуплате налогов с продажи поместья. Однако юрист Тамара Иванова позже заявила, что нарушения были допущены из-за смены бухгалтера, и задолженность уже погашена. Сама Анастасия при этом продолжает путешествовать — недавно она отдыхала в Таиланде.