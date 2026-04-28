Масляков-младший: «Когда мне дали ребенка - за спиной крылья выросли»

За плечами наследника знаменитой фамилии — не только КВН и МГИМО, но и крепкий брак, который длится больше двух десятилетий. А еще — дочка, ради которой ведущий впервые в жизни по-настоящему испугался.

История любви Маслякова-младшего началась в первый же день учебы в МГИМО. Молодой человек столкнулся в очереди в столовой с симпатичной брюнеткой. Ее звали Ангелина Мармеладова, и она была дочкой профессора экономики.

Сначала просто разговоры. Потом девушка перевелась в его группу — и общение стало плотнее. Ангелина помогала Александру с семинарскими занятиями, а он в ответ подвозил ее до дома. Общих тем оказалось так много, что дружба быстро переросла в нечто большее.

На свой день рождения Масляков-младший пригласил возлюбленную и представил родителям. Старшие Масляковы выбор сына одобрили. Девушка быстро стала своей в семье.

Пять лет и предложение

Романтический период затянулся. Целых пять лет Александр не решался сделать предложение. Только после получения диплома он набрался смелости.

Свадьбу сыграли в московском ресторане. Главный подарок молодоженам преподнесли родители жениха — отдельная квартира, и очень хорошая. Как позже вспоминал Масляков-младший, его супруге Лине было тяжело отрываться от родных. А вот он в тот момент почувствовал себя настоящим главой семьи.

«Я ощутил, что наконец-то стал главой собственной семьи и состоялся как мужчина», — рассказывал ведущий.

Два кандидата наук

Пара оказалась неразлучна не только дома, но и в учебе. Оба поступили в аспирантуру. Оба защитились и стали кандидатами экономических наук. Вместе выходили в свет, вместе решали бытовые вопросы. Супруги признавались, что характеры у них вспыльчивые и эмоциональные. Ссорятся часто и громко, но мирятся так же быстро.

Рождение дочери

В 2006 году в семье случилось пополнение — родилась дочка Таисия. Александр присутствовал при родах, хотя изначально такого плана не было. Просто когда он привез жену в клинику, никто его из палаты не выгонял.