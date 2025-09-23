Маша Распутина вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет отношений

61-летняя Маша Распутина удивила поклонников: теперь она замужняя дама. Певица сыграла тайную свадьба с продюсером Виктором Захаровым. Жених старше возлюбленной на девять лет. Артистка, несмотря на возраст, облачилась в белоснежное пышное свадебное платье. Дополнила ее образ фата. Невеста буквально светилась от счастья.

Распутина вышла замуж

Журналисты сумели дозвониться до новоиспеченного мужа Распутиной, который неохотно, но все же прокомментировал их свадьбу с певицей. Их бракосочетание прошло в тесном кругу. Вместе пара уже много лет. Почти четверть века они прожили как супруги, но не были официально расписаны. Теперь Маша не только возлюбленная Захарова, но и его жена.

"Так там же не я стою на фотографии… Да я шучу! Можете поздравить нас. Это было недавно. Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали все скрытно. Своих друзей и близких позвал", — приводит Starhit слова Захарова.

История отношения Распутиной и Захарова

Они познакомились в конце 90-х годов и полюбили друг друга. Несмотря на глубокие чувства, официально поженились они лишь четверть века спустя. До этого момента Маша и Виктор были вместе, но штамп в паспорте поставить не могли, потому что продюсер был официально женат на другой женщине — Елене Захаровой. Она долго отказывалась давать мужу развод, поскольку хотела половину дома на Рублевке.

Несмотря на отсутствие официального брака, Машу и Виктора все устраивало. Они чувствовали себя счастливыми и говорили, что официальное оформление брака ничего бы не изменило. Но недавно они все же зарегистрировали свои отношения.

Захаров часто хвалил свою любимую женщину, говоря, что именно благодаря ей похудел. А певица сначала действительно стремилась устроить красивую свадьбу, но позже поняла, что пышное празднование спустя столько лет совместной жизни уже бессмысленно.