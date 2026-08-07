Маша Распутина о своей пенсии: «Дали такую позорную»

Эпоха 90‑х подарила российской эстраде немало ярких, бескомпромиссных звезд — и Маша Распутина точно из их числа. Ее голос и сценический образ врезались в память зрителей раз и навсегда, а сама артистка с тех пор прочно закрепилась в статусе состоятельной звезды, для которой экономия — слово из чужого словаря. В шоу «PROпуск» 62‑летняя певица откровенно рассказала о своих тратах, взглядах на жизнь и о том, что ее по‑настоящему возмущает.

Распутина не скрывает: она привыкла к определенному уровню комфорта и не собирается от него отказываться. В разговоре с ведущим Герой Иващенко артистка призналась, что покупает только дорогой хлеб — порядка 500–600 рублей за буханку, причем обязательно без ГМО.

Не менее внушительные суммы уходят и на творчество: запись одной песни сейчас обходится не меньше чем в 500 тысяч рублей, пусть даже с учетом скидок.

«Записать песню дорого сейчас. Мне приходится платить, правда, скидку делают. Это стоит сейчас не меньше 500 тысяч. Я на большой сцене уже 37 лет. На метро в последний раз ездила в 1989 году. Больше туда я не заходила. Я всегда езжу на машинах. А вот бензин сейчас это дорого, в стране такая проблема с бензином. А хлеб стоит, наверно, 500–600 рублей. Я говорю про хороший хлеб, где нет ГМО!» — поделилась Распутина.

Разговор зашел и вовсе в неожиданное русло, когда ведущий поинтересовался, знает ли звезда, сколько сегодня стоит туалетная бумага. Ответ Маши оказался предельно лаконичным: она ею не пользуется.

Но если бытовые траты певицу не смущают, то размер государственной пенсии вызвал у нее настоящее негодование. Узнав, что ей начисляют всего 8 тысяч рублей, артистка отказалась получать эти деньги.

«Мне дали такую позорную пенсию, что я сказала: товарищи, когда в стране будут уважать своих граждан, тогда я и буду требовать пенсию», — заявила Распутина.

Для сравнения: пенсия ее старшей дочери Лидии, которая имеет инвалидность, оказывается даже выше, чем выплата самой звезды. Супруг певицы Виктор Захаров, тоже пенсионер, получает 19 тысяч рублей — это, по меркам семьи, средняя выплата.

Роскошный образ жизни Распутиной подкреплен и серьезными юридическими баталиями. Недавно певица выиграла судебный процесс за свой дом на Рублевке — на элитную недвижимость в подмосковном поселке Таганьково претендовала бывшая жена ее мужа Виктора Захарова. Победа в суде стала для артистки не просто формальностью, а подтверждением права на привычный уклад жизни.

Эта история — яркий контраст между публичным блеском и личными принципами: Маша Распутина остается верна себе, не стесняется ни трат, ни резких слов и четко обозначает, что для нее приемлемо, а что — категорически нет.

А вы как считаете, какую пенсию заслуживает Маша Распутина? Поделитесь в комментариях.