Маша Кохно из «Дома-2» отреагировала на убийство Димы Лукина: «У меня все как в тумане»

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно прокомментировала новости об убийстве ее экс-бойфренда Дмитрия Лукина, с которым она крутила роман на телестройке.
О трагедии Мария узнала накануне, выйдя с концерта, который давала на одной из площадок в Москве.
«Мне сообщили, что не стало Димы Лукина, с которым я была на «Доме-2» и на Сейшелах. Я не верю. Мне кажется, что это какая-то шутка нелепая. Я ему написала, но…», — растерянно сказала в кадре Мария Кохно.
Маша Кохно не хочет верить в смерть Дмитрия Лукина. Фото: соцсети Марии Кохно
Мария Кохно вспомнила, как встретилась с Дмитрием Лукиным год назад, на похоронах Либерж Кпадону.
«Мы сидели с ним в кафе. Он меня подбадривал… У меня все, как в тумане. Я не знаю, как на это реагировать», — добавила Маша Кохно.
Напомним, тело бывшего участника телестройкиДмитрия Лукина было обнаружено в московской квартире. Молодому человеку было нанесено порядка 50-ти ножевых ранений. В убийстве подозревается приятель Лукина.