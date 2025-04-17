Маша Кохно из «Дома-2» отреагировала на убийство Димы Лукина: «У меня все как в тумане»

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно прокомментировала новости об убийстве ее экс-бойфренда Дмитрия Лукина, с которым она крутила роман на телестройке.

О трагедии Мария узнала накануне, выйдя с концерта, который давала на одной из площадок в Москве.