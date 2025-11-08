Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым: "Был день рождения нашего общего друга"

Известный музыкант Александр Маршал пришел проститься с легендарным телеведущим Юрием Николаевым. Было видно, что он тяжело переживает потерю. Маршал и Николаев дружили много лет.

Когда Маршал и Николаев виделись в последний раз

Перед тем, как зайти в траурный зал, где проходила скорбная церемония, Александр Маршал поделился воспоминаниями о Юрии Николаеве. Он рассказал, что в последнюю их встречу телеведущий чувствовал себя не очень хорошо.

"Был день рождения нашего общего друга. И это был последний раз, когда мы увиделись. Он чувствовал себя неважно", — цитирует Александра Маршала MK.RU .

Маршал рассказал, что тогда они говорили о каких-то бытовых делах. Просто спрашивали друг у друга, как дела. Маршал сожалел о том, что Николаев, несмотря на рак легких, не бросил свою вредную привычку, продолжал курить.

"Юрий Александрович прожил, в общем-то, долгую жизнь по нашим земным, человеческим меркам", — добавил музыкант.

Когда состоялось прощание с Юрием Николаевым

Прощание с Юрием Николаевым состоялось 8 ноября в Москве. Проводить легенду отечественного телевидения в последний путь пришли многие известные личности. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддерживал жену Юрия Николаева.

Элеонора Николаева признавалась во время прощания, что ей невероятно тяжело осознать масштаб случившегося горя. В браке с телеведущим она прожила пятьдесят лет. Все эти года она спасала мужа. Сначала от пристрастия к алкоголю, потом — от тяжелой болезни.

Юрий Николаев скончался 4 ноября. Похоронили телеведущего на Троекуровском кладбище столицы.