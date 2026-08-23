Марк Богатырев вышел в свет с копией Татьяны Арнтгольц

На фестивале «Короче» в Калининграде Марк Богатырев был замечен с девушкой, похожей на бывшую жену Татьяну Арнтгольц. Об этом пишет Woman.ru.

С кем появился Марк Богатырев

Артист не раскрывает имя спутницы. Однако на фестивале они сидели вместе в зале, и Марк перешептывался с незнакомкой. Поклонники отметили внешнее сходство спутницы с Арнтгольц, а кто-то даже назвал ее копией актрисы.

Ранее Марка Богатырева подозревали в романе со звездой сериала «Ландыши» Никой Здорик. Однажды они вместе появились на премьере и не отходили друг от друга целый вечер. Тогда присутствующие решили, что между ними есть не только дружба.

Развод Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц

О разводе Богатырева и Арнтгольц стало известно в декабре 2025 года. Причины их расставания не раскрывались, инициатором развода был Марк.

«Любые отношения могут испортиться, даже самые хорошие семьи могут разрушиться. К сожалению, жизнь устроена так», — комментировал актер разрыв с любимой женщиной.

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