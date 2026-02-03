Марк Богатырев после развода пришел на премьеру фильма с молодой актрисой: кто она

После резонансного расставания с Татьяной Арнтгольц в декабре минувшего года актер Марк Богатырев сторонился светской суеты. Он отправился в Таиланд. Там он посвящал время медитативным практикам, и крайне неохотно делился подробностями приватной жизни.
С кем Богатырев вышел в свет?
41‑летний Марк Богатырев вновь появился на публике. Его увидели на светской премьере фильма в сопровождении 24‑летней коллеги — актрисы Ники Здорик. Вдвоем они держались непринужденно. При этом спутница Марка предпочла остаться в тени и не вышла на красную дорожку.
Ранее Ника Здорик состояла в романтических отношениях с певцом Стасом Пьехой, которые оборвались из‑за его неверности. Не так давно актриса поделилась, что ей сделали предложение о замужестве. Тем не менее брачный союз так и не состоялся — помолвка была расторгнута. Что связывает Нику Здорик и Марка Богатырева, пока неизвестно. Не исключено, что это вполне могут быть романтические чувства.
Ника Здорик. Фото: Global Look Press
Марк Богатырев после развода
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись в прошлом году. У бывших супругов есть маленький сын Даниил. Развод состоялся по инициативе Богатырева. Именно он обратился в суд с соответствующим иском.
После развода Марк Богатырев в интервью попытался сформулировать причины разрыва с Татьяной. Он заявил, что "любые хорошие семьи могут стать плохими". В беседе артист впервые приоткрыл завесу над трудностями, с которыми столкнулся в прежнем супружестве.
Марк признался, что отсутствие отца в детские годы сформировало его представление о семейных обязанностях. По его мнению, это могло послужить одной из причин разрыва отношений.
А вы бы хотели, что Марк Богатырев и Ника Здорик были вместе? Красивая ведь пара? Ответьте в комментариях.
