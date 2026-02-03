Марк Богатырев после развода пришел на премьеру фильма с молодой актрисой: кто она

После резонансного расставания с Татьяной Арнтгольц в декабре минувшего года актер Марк Богатырев сторонился светской суеты. Он отправился в Таиланд. Там он посвящал время медитативным практикам, и крайне неохотно делился подробностями приватной жизни.

С кем Богатырев вышел в свет?

41‑летний Марк Богатырев вновь появился на публике. Его увидели на светской премьере фильма в сопровождении 24‑летней коллеги — актрисы Ники Здорик. Вдвоем они держались непринужденно. При этом спутница Марка предпочла остаться в тени и не вышла на красную дорожку.

Ранее Ника Здорик состояла в романтических отношениях с певцом Стасом Пьехой, которые оборвались из‑за его неверности. Не так давно актриса поделилась, что ей сделали предложение о замужестве. Тем не менее брачный союз так и не состоялся — помолвка была расторгнута. Что связывает Нику Здорик и Марка Богатырева, пока неизвестно. Не исключено, что это вполне могут быть романтические чувства.