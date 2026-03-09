Марк Богатырев не вышел на сцену с Татьяной Арнтгольц: кто заменил его

28 февраля в театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной должен был состояться особый показ спектакля "Тихий Дон". Впервые после развода главные роли — Григория Мелехова и Аксиньи — вновь должны были исполнить Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц.

Богатырев и Арнтгольц не сыграли в "Тихом Дон"

Постановка, премьера которой прошла в 2023 году, ранее не раз соединяла эту пару на сцене. Театр подтвердил, что актеры сыграют вместе в спектакле, несмотря на перемены в личной жизни.

Однако, как выяснил "СтарХит", в запланированное время начало задержалось: зрителей не впустили в зал, а спектакль начался с опозданием на полчаса. При этом вместо Марка Богатырева партнером Арнтгольц на сцене стал Дмитрий Миллер.

Что о поступках Марка Богатырева говорят в театре

Представители театра сообщили изданию, что исчезновение Марка Богатырева стало для коллектива полной неожиданностью. Артист не предупредил об отсутствии и не отвечал на звонки, из-за чего начало спектакля пришлось отложить. В театре не располагают информацией о причинах его поступка.

Возможно, это связано с недавним расторжением брака с Татьяной. Спустя пять лет совместной жизни и воспитания сына Данилы, Богатырев сам подал заявление на развод 10 ноября.

О проблемах в отношениях пара публично не говорила, однако слухи начались примерно полтора года назад, когда они перестали появляться вместе на мероприятиях и делиться семейными снимками.

И Марк, и Татьяна Арнтгольц до сих пор воздерживаются от комментариев по этому поводу.

