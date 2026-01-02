Мария Шукшина высказалась о конфликте с сестрой: "Выигрываю все суды"

В предновогоднем интервью 58-летняя актриса Мария Шукшина впервые за долгое время откровенно высказалась о затяжном конфликте и судебных тяжбах с сестрой Ольгой из-за отцовского наследства.

Она призналась, что, хотя и выигрывает все судебные процессы, однако не считает нужным обсуждать это публично.

Мария Шукшина: "А то, что меня полощат везде, так не буду ни перед кем и ни за что оправдываться"

"Я выигрываю все суды и не афиширую это никак. Зачем мне это? А то, что меня полощат везде, так не буду ни перед кем и ни за что оправдываться. Я же знаю, в чем заключается истина, всю правду знаю. Тут главное быть в ладу со своей совестью и для меня это гораздо важнее, чем всему миру рассказывать, какая же я хорошая и замечательная, что сестра у меня плохая", - отметила Мария.

По словам Марии Шукшиной, она не видит смысла в том, чтобы обливать кого-то грязью, а хочет жить в мире с собой и с Богом. Как говорит Мария, ей удается сохранять душевное равновесие и не поддаваться на провокации.

Как Мария Шукшина отказалась от огромных гонораров

Шукшина также отметила, что не раз получала заманчивые предложения обсудить свои отношения с сестрой и матерью в ток-шоу за очень крупное вознаграждение — якобы суммы назывались значительно больше, чем платят другим известным гостям. Однако она непреклонна: известная фамилия, по ее словам, не должна становиться предметом торга.

Ранее Ольга уже высказывала претензии в адрес старшей сестры, утверждая, что та не уделяет должного внимания их престарелой матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной, нуждающейся в регулярной помощи. Ольга отмечала, что сестра не навещает мать, возможно, избегая и встреч с самой Ольгой.

По ее мнению, сестре удобна такая отстраненность. Ольга также подвергла сомнению искренность публичных высказываний сестры, заявив, что человек, поучающий других, в первую очередь должен стремиться к гармонии в собственной семье.

Лидия Федосеева-Шукшина призывает сестер к примирению

Сама же Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина не теряет надежды, что однажды между дочерями воцарится мир. Однако все попытки договориться пока терпят неудачу — каждая остается при своем мнении.

