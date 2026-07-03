Мария Порошина стала неузнаваемой после госпитализации

Волнение поклонников актрисы и многодетной мамы Марии Порошиной наконец сменилось облегчением: актрису выписали из клиники после срочной госпитализации. Резкое ухудшение самочувствия вынудило медиков забрать артистку в стационар, однако специалисты сумели быстро стабилизировать ее состояние — уже через семь дней многодетная мама чувствовала себя значительно лучше.

Не желая подводить зрителей и организаторов, Порошина не стала переносить запланированные выступления и вскоре вновь предстала перед публикой. Однако ее появление на сцене вызвало у фанатов неоднозначную реакцию: перемены во внешности звезды оказались настолько заметными, что многие попросту не узнали любимую актрису.

Вместе с Марией на театральные подмостки вышла ее 30‑летняя дочь Полина Куценко от актера Гоши Куценко. Этот совместный выход стал не просто творческим событием, но и своеобразным знаком того, что артистка постепенно возвращается к привычной жизни.