Мария Порошина показала 16-летнюю дочь Аграфену на отдыхе

Актриса Мария Порошина поделилась снимком, демонстрирующим, как заметно повзрослела ее дочь Аграфена за минувшие шесть лет. На фото, появившемся в личном блоге звезды сериалов, Порошина запечатлена вместе с наследницей во время отдыха на пляже.

У Марии Порошиной пятеро детей, рожденных от разных партнеров. Старшую дочь Полину она родила в отношениях с Гошей Куценко.

В союзе с Ильей Древновым появились на свет Серафима, Аграфена и Глафира. Личность отца своего долгожданного сына Андрея артистка не раскрывает. Но по некоторым данным, им является актер Ярослав Бойко. За него Порошина не так давно вышла замуж.

Порошина время от времени делится подробностями о своих детях. В недавнем рассказе она уделила внимание Аграфене — своей средней дочери. Девушка расцвела и превратилась в настоящую красавицу.