Мария Порошина показала 16-летнюю дочь Аграфену на отдыхе

Актриса Мария Порошина поделилась снимком, демонстрирующим, как заметно повзрослела ее дочь Аграфена за минувшие шесть лет. На фото, появившемся в личном блоге звезды сериалов, Порошина запечатлена вместе с наследницей во время отдыха на пляже.
У Марии Порошиной пятеро детей, рожденных от разных партнеров. Старшую дочь Полину она родила в отношениях с Гошей Куценко.
В союзе с Ильей Древновым появились на свет Серафима, Аграфена и Глафира. Личность отца своего долгожданного сына Андрея артистка не раскрывает. Но по некоторым данным, им является актер Ярослав Бойко. За него Порошина не так давно вышла замуж.
Порошина время от времени делится подробностями о своих детях. В недавнем рассказе она уделила внимание Аграфене — своей средней дочери. Девушка расцвела и превратилась в настоящую красавицу.
Мария Порошина и ее 16-летняя красавица-дочь Аграфена. Фото: соцсети Марии Порошиной
Счастливая мама решила показать, насколько преобразилась наследница за шесть лет, и выложила кадр с 16‑летней Груней. В Сети пришли в восторг и заявили, что Аграфена выросла красавицей.
Аграфена решила пойти по стопам матери и связать жизнь с актерским ремеслом. Год назад, окончив девятый класс, она стала студенткой колледжа имени Леонида Филатова.
«Груня сдавала ОГЭ и поступала на актерское… Я очень нервничала, переживала. Матери выпускников меня поймут…» — делилась Мария.
Артистка убеждена: крайне важно, чтобы ребенок самостоятельно определил свой путь — тогда он будет двигаться по нему с радостью и сумеет добиться больших высот.
По словам Порошиной, Аграфена оказалась в той самой среде, которая ей по-настоящему близка. Дочь с энтузиазмом спешит на занятия.
«Меня это поражает. Человек так изменился, очень ответственно стал подходить к учёбе, к тем задачам, которые перед ним ставят. Вот что значит заниматься любимым делом», — подчеркнула многодетная мама в беседе с изданием «7 дней».
А вы согласны с тем, что дочь Порошиной хороша собой? Поделитесь в комментариях.