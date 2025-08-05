Мария Погребняк оправдалась за "подвыпившие" танцы с мужем в Бодруме: неловко?

Продюсер Гера Иващенко поделился с журналистами тем, как отжигает на отдыхе Мария Погребняк. Многодетная модель даже в декрете находит повод для веселья.

Вечеринка Тимати

Так, знаменитость вместе с мужем Игорем Головинским прилетела в Бодрум. И не просто так. Она провела уикенд в греческом ресторане Rise на вечеринке Тимати. После горячих блюд и горячительных напитков Погребняк устроила пляски за столиком. Муж Марии был явно удивлен этому. Но виду не подал.

Иващенко также дал понять, что в какой-то момент Погребняк так увлеклась, что сбросила его в бассейн. На утро знаменитость призналась в соцсетях, что застеснялась своей раскованности. Мария уточнила, что ей также неловко, как и ее мужу.

Примерная мать

В Бодрум модель прилетела также и с сыном Вовой. Мальчик, видимо, остается с нянечками пока его родители развлекаются на тусовках. Говорят, что Погребняк поселилась в пятизвездочном отеле и тратит баснословные деньги за номер в гостинице. За ночь от 300 до 800 тысяч рублей. Ужинает Мария только в элитных ресторанах. Такому отпуску можно только позавидовать.

С бывшим мужем идиллия

Кстати, с бывшим мужем Павлом Погребняком Мария сохранила теплые отношения. Они до сих пор поддерживают друг друга. И Головинский супругу к ее экс-мужу не ревнует.

"Мы разошлись не из-за измен Павла, которые ему упорно приписывают. Между нами просто пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Мы заранее обговорили, что дети останутся со мной. У нас нет конфликта. Я счастлива!" — подчеркнула Погребняк.

Знаменитость восемь лет была официально замужем за Павлом. У экс-супругов есть трое детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова (в девичестве) тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом.