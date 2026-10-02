Мария Миронова воссоединилась с бывшим мужем после развода

Мария Миронова поделилась в сети снимком, который мгновенно стал поводом для бурных обсуждений. На фото — актриса, ее первый муж Игорь Удалов, а также оба сына: старший Андрей Миронов‑Удалов и младший Федор.

Подпись к кадру лаконична и оттого особенно трогательна: «Папа и сыновья». Поклонники не смогли сдержать эмоций: многих снимок буквально ошеломил.

Фанаты тут же предположили, что Мария и Игорь, которые развелись еще в 1999 году, снова вместе. Тем более что актриса никогда не скрывала: несмотря на расставание, она по‑прежнему очень тепло относится к бывшему супругу.

«Он настоящий мужчина и удивительный человек, который поддерживает меня по сей день», — не раз говорила Миронова.

И, судя по всему, это не просто красивые слова: связь между ними действительно сохранилась, а их взаимодействие теперь вышло на новый уровень — вместе они участвуют в воспитании младшего сына актрисы, Федора, рожденного в браке с Андреем Сорокой.