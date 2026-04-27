Мария Миронова о муже: «Он следил за нами и избил моего брата»

В своих социальных сетях она рассказала о домашнем насилии, слежке и угрозах, а также заявила, что не отдаст ребенка экс-супругу.

По словам актрисы, финальной точкой в их отношениях стал инцидент, произошедший в день рождения их общего сына.

«Развод состоялся после того, как экс-супруг избил моего брата Алексея в присутствии ребенка», — написала Миронова.

В результате нападения брат актрисы получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы головы. Этот случай, по словам Марии, нанес серьезную психологическую травму мальчику.

«На фоне инцидента мой сын на протяжении года страдал приступами агрессии, из-за которых пришлось обратиться к невропатологам», — поделилась актриса.

Миронова отметила, что после развода она старалась наладить общение и разрешала Андрею видеться с сыном.

«Мне это стоило больших сил. Но это не удовлетворило отца, и он стал требовать забирать ребенка в коммунальные и съемные квартиры, а также грозился увезти его на свою родину в Стерлитамак», — заявила Мария.

Актриса подчеркнула, что с самого рождения несла полную материальную и моральную ответственность за сына. Кроме того, Мария обвинила бывшего мужа в незаконной слежке.

«Он установил прослушку в моем доме без разрешения», — сообщила она.

Миронова заявила, что готова предоставить в суде доказательства всех своих слов о насилии и нарушении личных границ.

В конце своего эмоционального обращения актриса заявила, что будет бороться за сына до конца.

«Я не отдам ребенка экс-супругу», — резюмировала Миронова.

Мария Миронова и Андрей Сорока были в браке несколько лет. В 2019 году у пары родился сын Федор. О разводе стало известно в 2024 году. Актриса довольно закрытый человек, и ранее она не комментировала причины расставания. Сейчас она, судя по всему, решила публично озвучить свою версию событий, чтобы защитить себя и своего ребенка.

Андрей Сорока, в свою очередь, пока никак не отреагировал на обвинения бывшей супруги. Сам он — актер, известный по ролям в фильмах «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Грачи-2». Также он выступает как режиссер театра и кино.