Мария Машкова о разрыве с отцом: «Чувствовала себя плохой дочерью»

Мария Машкова, уже несколько лет проживающая в США, в недавнем интервью рассказала о своей жизни вдали от Родины и о том, как могло бы сложиться все иначе, будь у нее иные отношения с отцом.

На протяжении всей беседы актриса уклонялась от вопросов, касающихся Владимира Машкова.

Знаменитый актер не поддержал дочь, когда она решила уехать за границу в поисках лучшей жизни. Сам он неоднократно критиковал коллег, покинувших страну в тяжелое время и позволяющих себе нелестные высказывания о ней.

Между отцом и дочерью давно царит холод. Тем не менее, Мария рада, что в свое время нашла в себе смелость преодолеть страх перед авторитетным родителем и приняла самостоятельное решение — по зову сердца.

«В 36 лет, имея двоих практически взрослых детей, я все еще задавала себе вопрос: «А имею ли я право?» Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть? Словом, я продолжала самообвинения, чувствовала себя плохой дочерью, сделавшей недостаточно», — поделилась актриса на YouTube-канале «Голос Берлина 97,2 FM».

Мария призналась, что даже участие в громких проектах не давало ей ощущения успеха — это была лишь возможность освободиться от финансовой зависимости от родных.

Машкова призналась, что не получала дорогих презентов от отца. У нее не было квартир, машин и других подарков. Потому что в таком случае мог бы возникнуть важный вопрос. А какое решение бы она приняла, если была бы связана с материальными подарками отца.

Мария Машкова не планирует возвращаться в Россию

В 2022 году Владимир Машков призывал Марию вернуться из США в Россию, но она отказалась, объяснив, что ее дом теперь в другой стране. Мария подчеркнула, что причин возвращаться домой у нее нет.

«Даже если представить, что вот она — новая жизнь… У меня там вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины. Вообще ничего», — откровенно рассказала дочь знаменитого актера.

Актриса также отметила, что до сих пор получает гневные сообщения от поклонников, но с годами научилась справляться с этим, хотя порой бывает непросто. В такие моменты она обращается за профессиональной помощью психоаналитика.

