Мария Горбань на отдыхе покрасовалась в наряде за 3, 5 млн рублей

Когда образ становится заявлением — знаменитости нередко выбирают не просто стильные, а по-настоящему статусные комплекты, где каждая деталь работает на эффект. Именно такой яркий выход продемонстрировала Мария Горбань: актриса появилась в пляжном наряде, общая стоимость которого приближается к 3,5 миллионам рублей. Разбираем, из чего сложился этот впечатляющий лук, и оцениваем, насколько оправдан такой уровень вложений в один образ.
Звезда экрана Мария Горбань эффектно провела время на отдыхе, примерив наряд, цена которого впечатляет даже искушенную публику — почти 3,5 миллиона рублей.
Артистка с гордостью представила пляжный костюм из коллекции собственного модного лейбла. Образ она искусно дополнила роскошными аксессуарами: бриллиантовым колье от Mercury стоимостью около полумиллиона рублей, элегантным браслетом от Tiffany & Co за 312 тысяч рублей, стильными солнцезащитными очками бренда Gentle Monster (42 тысячи рублей) и изысканной сумкой Hermès в нежно‑розовом оттенке — ее цена достигает 2,5 миллионов рублей. Завершали ансамбль прозрачные мюли, которые, на фоне остальных предметов гардероба, выглядели почти сдержанно — их стоимость составила порядка 13 тысяч рублей. Подсчитал стоимость наряда Марии Горбань «Звездач».
С точки зрения баланса «цена — эффект» такой комплект вполне может считаться инвестицией в публичный имидж: вещи от люксовых марок и продукция собственного бренда в одном кадре усиливают узнаваемость и подчеркивают статус. Для знаменитости подобный образ — это не просто наряд, а часть визуальной коммуникации с аудиторией.
Мария Горбань в луке за 3,5 млн рублей. Фото: соцсети
Мария Горбань — российская актриса театра и кино, знакомая широкой аудитории по ряду заметных проектов. Среди наиболее узнаваемых ее работ — роли в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», а также участие в комедийных фильмах и телепроектах, где она часто воплощает яркие, харизматичные образы.
У Горбань двое детей. Дочери Марии Горбань Стефании 12 лет. Она появилась на свет в первом браке актрисы с осветителем Олегом Филатовым. Сына Нилана Горбань родила в августе 2021 года, малыш появился на свет в США. Его отец — второй супруг Горбань, кинооператор Кирилл Зоткин.
А вы как считаете, стоит ли лук Марии Горбань этих денег или она спокойно могла бы сэкономить, но выглядеть еще лучше? Поделитесь в комментариях.