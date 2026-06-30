Мария Горбань на отдыхе покрасовалась в наряде за 3, 5 млн рублей

Когда образ становится заявлением — знаменитости нередко выбирают не просто стильные, а по-настоящему статусные комплекты, где каждая деталь работает на эффект. Именно такой яркий выход продемонстрировала Мария Горбань: актриса появилась в пляжном наряде, общая стоимость которого приближается к 3,5 миллионам рублей. Разбираем, из чего сложился этот впечатляющий лук, и оцениваем, насколько оправдан такой уровень вложений в один образ.

Звезда экрана Мария Горбань эффектно провела время на отдыхе, примерив наряд, цена которого впечатляет даже искушенную публику — почти 3,5 миллиона рублей.

Артистка с гордостью представила пляжный костюм из коллекции собственного модного лейбла. Образ она искусно дополнила роскошными аксессуарами: бриллиантовым колье от Mercury стоимостью около полумиллиона рублей, элегантным браслетом от Tiffany & Co за 312 тысяч рублей, стильными солнцезащитными очками бренда Gentle Monster (42 тысячи рублей) и изысканной сумкой Hermès в нежно‑розовом оттенке — ее цена достигает 2,5 миллионов рублей. Завершали ансамбль прозрачные мюли, которые, на фоне остальных предметов гардероба, выглядели почти сдержанно — их стоимость составила порядка 13 тысяч рублей. Подсчитал стоимость наряда Марии Горбань «Звездач».

С точки зрения баланса «цена — эффект» такой комплект вполне может считаться инвестицией в публичный имидж: вещи от люксовых марок и продукция собственного бренда в одном кадре усиливают узнаваемость и подчеркивают статус. Для знаменитости подобный образ — это не просто наряд, а часть визуальной коммуникации с аудиторией.