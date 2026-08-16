Мария Голубкина ответила хейтерам Анны Пересильд: «Чем плоха Мария Миронова?»

Мария Голубкина не согласна с мнением, что на наследниках звездных родителей природа отдыхает, и считает, что среди них много талантливых продолжателей.

«У хороших артистов симпатичные дети получаются. Александр Лазарев чем плох, или Мария Миронова? Андрей Александрович Миронов — сын народных артистов. Ничего плохого в том, чтобы брать детей артистов, нет. Хорошие попадаются», — рассуждает Голубкина.

При этом она призналась, что иногда ей приходилось принимать студентов по протекции, когда звонили из известных семей.

Отдельно актриса высказалась о ситуации вокруг 17-летней Анны Пересильд, которая поступила в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз. Девушку зачислили без вступительных экзаменов, так как в тот момент она была на съемках, что вызвало волну критики. Многие обвинили Анну в том, что место ей досталось благодаря знаменитой фамилии.

Голубкина считает, что нападки на дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя связаны исключительно с завистью.