Мария Аронова похудела на 22 килограмма и пожаловалась на мошенников

Актриса Мария Аронова вдохновилась примером сына Владислава, который за год сбросил 45 килограммов и теперь активно занимается спортом.

С декабря Мария также взялась за себя и сумела похудеть на 22 килограмма.

Для достижения результата актриса исключила из рациона мучное, жареную картошку, копчености и уменьшила порции. Однако ее похудением решили воспользоваться мошенники — в соцсетях появились поддельные страницы, где от имени Ароновой рекламируют диеты и зарабатывают деньги.

«Вдруг появляется моя страница с двумя галочками. И люди от моего имени рассказывают, как надо худеть, какая должна быть диета, там реклама, там зарабатывание денег идет. Мы написали заявление в прокуратуру, а сейчас опять появилась эта страница», — возмущенно рассказала Аронова на премьере фильма «Не по-детски».

Мария Аронова — народная артистка России, актриса Театра имени Вахтангова, известная по ролям в сериалах «Солдаты» и «Восьмидесятые».

У актрисы двое детей: сын Владислав (1991 г.р.) от первого брака с актером Владиславом Гандрабурой и дочь Серафима (2004 г.р.) от многолетних отношений, а затем и официального брака с Евгением Фоминым.

Сын пошел по стопам родителей — окончил Щукинское училище и служит в Театре Вахтангова.