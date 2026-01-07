Марина Кравец призналась, что не смотрит КВН: "Там абсолютно одни и те же ходы и образы"

Звезда телеканала ТНТ Марина Кравец высказалась о КВН. Она дала понять, что игра начинает изживать себя. В ней нет ничего нового. Кравец уже давно перестала смотреть КВН.

Теплые воспоминания о КВН

При этом Марина Кравец говорит о прошлом в КВН с теплотой. Именно участие в игре подарило ей встречу с будущим супругом Аркадием Водаховым. Она призналась, что КВН стал для нее большой школой.

Команда 'Простофилы', в которой играла Кравец, не стала звездной. Но тем не менее, смогла стать прекрасной стартовой площадкой для Марины Кравец и в карьере, и в личной жизни.

Почему Кравец не смотрит КВН

Но телевизор, для того, чтобы посмотреть КВН, Марина Кравец уже давно не включает. Она признается, что КВН перестал быть для нее интересным явлением.

"Давно не смотрю. В какой-то момент показалось, что там абсолютно одни и те же ходы и образы", — поделилась Марина Кравец.

Грустно Марине и от того, что в КВН почти не стало музыки. Кравец сама прекрасно поет и обожала команды, которые ставили много музыкальных номеров.

Марина Кравец отдает должное КВНу и говорит, что он был и остается уникальным явлением на современном ТВ. С особенной теплотой Кравец отзывается и об Александре Маслякове.

"Как же здорово, когда ты сделал что-то, за что тебе благодарно огромное количество людей, которым ты подарил немало минут, часов радости", — сказала Марина Кравец.

Личная жизнь Марины Кравец

Марина Кравец сумела построить крепкую семью. Ее избранником стал Аркадий Водахов. Вместе они уже более двадцати лет. У пары две маленькие дочери.

"Секрет долгих отношений? Взгляд на жизнь, определенные принципы, честность, чувство юмора, ирония в межличностных отношениях", — поделилась Марина Кравец.

Она уверена: главное — разговаривать, а не копить обиды.

"То есть, если возникает какой-то конфликт, какая-то проблемка, мы стараемся разговаривать. Он научил меня разговаривать: 'Слушай, если тебя что-то беспокоит, давай поговорим'", — добавила Кравец.

Сейчас Аркадий Водахов занимает должность генерального продюсера телеканала ТНТ. Марина же является одной из самых заметных персон на канале. Она телеведущая, актриса и певица.

Кравец сыграла главную роль в новогоднем фильме ТНТ 'Новый приключения Шурика'. Главная звезда канала Ольга Бузова шутила на эту тему. Она мечтала занять место Марины Кравец, но в итоге в картине ей досталась эпизодическая роль.

По материалам VK-шоу 'Alekó in my bag'

