Марина Федункив: «У меня все мужчины были нищебродами»

Марина призналась, что привыкла оплачивать счета и траты за мужчину. Она подчеркнула, что это было всегда, и только сейчас ситуация начала меняться.

«Я сама угощу мужика, я всю жизнь это делала, у меня все были нищеброды. Так что они были тарелочниками, а не я. Это сейчас что-то фортануло, блин», — заявила актриса.

Марина Федункив — российская актриса театра, кино и телевидения, известная широкой публике по участию в юмористическом шоу Comedy Woman. Она также снималась в фильмах «День выборов 2», «Самый лучший фильм 3ДЭ» и сериалах.

Федункив всегда отличалась прямотой в высказываниях и часто поднимала в монологах тему отношений с мужчинами.

Стефано Маджи — итальянец, за которого Марина Федункив вышла замуж летом 2021 года. Супруг актрисы младше ее на 13 или 14 лет (в зависимости от источника).

По образованию и карьере: Маджи окончил римский университет по нескольким направлениям, работал советником по связям с общественностью в Итало-Российской торговой палате, а затем стал привлекать инвесторов в добычу минералов в Якутии и рыбную промышленность на Камчатке.

На момент публикаций он занимал должность вице-президента по маркетингу и коммуникациям в крупной компании, а также отвечал за развитие негосударственных торговых связей Италии со странами СНГ. С 2020 года он является приглашенным лектором в РАНХиГС.

Пара познакомилась в 2019 году на дне рождения общего друга, а через три недели случайно встретилась в самолете, после чего общение продолжилось. Их роман длился три года, прежде чем они сыграли свадьбу. Торжество собрало многих звезд российского шоу-бизнеса.

Стефано — непубличный человек, редко выходит с женой в свет и старается не попадать в объективы камер. В быту, по словам Федункив, супруг любит готовить, особенно блюда итальянской кухни, и внимательно относится к российским традициям, например, помогает нарезать оливье на Новый год.

Вокруг брака Федункив и Маджи ходило много слухов: журналисты и подписчики сомневались, что Стефано действительно является итальянским бизнесменом, предполагали, что он альфонс или имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию . Сама актриса эти домыслы опровергала, заявляя, что она счастлива и не намерена ничего доказывать.

В 2024 году у пары родился сын Теодор. Ему предшествовала серьезная подготовка: Федункив заморозила яйцеклетки еще до встречи с Маджи, а забеременела естественным путем в возрасте 53 лет. Стефано поддерживал жену на всех этапах.