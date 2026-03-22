Марина Федункив рассказала, как решилась на ЭКО: "Лечила все свои хвосты"

Актриса Марина Федункив рассказала, как решилась на самый важный шаг в своей жизни – стать мамой. Ради этой мечты она пошла на процедуру ЭКО.

По словам Марины, к материнству она готовилась очень долго. И, конечно, обращалась к медикам.

Марина Федункив: "Я и сейчас наблюдаюсь"

По словам Федункив, она не побоялась пойти на процедуру, потому что много всего изучила.

По словам актрисы, она и сейчас постоянно наблюдается у медиков и делает чекапы.

"Я готовилась стать мамой, заморозила яйцеклетки, лечила все свои хвосты, все в норму привела. Если бы мне сказали, что есть угроза, я бы никогда не пошла на ЭКО", - также призналась Марина в интервью Надежде Стрелец.

Кроме того, Марина заявила, что планирует еще детей. Она призналась, что от такого мужа, как Стефано, родила бы десятерых.

Счастье материнства

Напомним, Марина Федункив стала матерью в ноябре 2024 года. Она родила долгожданного сына. Отцом ребенка является ее муж – итальянский предприниматель Стефано Маджи.

Супруг моложе артистки на 13 лет.

