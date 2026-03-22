Марина Федункив о решении делать ЭКО: "У меня очень много доброкачественных образований"

Марина Федункив пришла на интервью к Надежде Стрелец. Одной из тем их беседы стало рождение ребенка артистки. В этом откровенном разговоре Марина призналась, что решилась на ЭКО и откинула все страхи назад.

Марина Федункив об ЭКО: "Я не побоялась, много чего проштудировала"

"У меня очень много доброкачественных образований. Но я не побоялась, много чего проштудировала. Я наблюдаюсь, делаю чекапы. Как оно было, так оно и есть. В том же размере, в том же состоянии. Так что никто никуда не вырос и не перетек", - отметила актриса.

Марина Федункив намекнула на то, что считает мифом мнение о том, что процедура ЭКО может спровоцировать рак.

Однако все же так случилось с Анастасией Заворотнюк и женой Константина Хабенского Анастасией.

Марина Федункив: "Если бы мне сказали, что есть угроза, я бы никогда пошла на ЭКО"

Марина призналась, что серьезно готовилась к материнству. Она заморозила яйцеклетки, пролечила все свои болезни. При этом Федункив отметила, что она женщина здоровая, нехлипкая.

"Но если бы мне сказали, что есть угроза, я бы никогда пошла на ЭКО. Если бы мне сказали о последствиях, я бы перестраховалась. Но мне сказали, что у вас все прекрасно", - заключила артистка.

Напомним, в 2024 году Марина родила сына. И ее муж Стефано присутствовал на родах.

