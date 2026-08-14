Марина Брусникина назначена художественным руководителем РАМТа

Театральная Москва обсуждает важные перемены в одном из знаковых столичных театров — Российском государственном академическом молодежном театре (РАМТ). О кадровых решениях официально сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram‑канале: в РАМТе появились президент и новый художественный руководитель, и эти назначения несут в себе особый символизм — они связывают богатое прошлое театра с его будущим.

Должность президента РАМТа занял Алексей Бородин — человек, чье имя десятилетиями ассоциировалось с творческой жизнью театра. Ранее он был художественным руководителем, а теперь продолжит служить театру в новом статусе. На посту худрука его сменила Марина Брусникина, которая с 2023 года работала главным режиссером РАМТа. Такая преемственность дает понять: перемены в театре — не разрыв с традициями, а их развитие.

Марина Брусникина — режиссер с узнаваемым почерком и серьезным профессиональным авторитетом. В ее копилке — премия Правительства России и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ее опыт и художественный взгляд теперь будут определять творческую линию театра.

Алексей Бородин — народный артист РСФСР, выдающийся театральный режиссер и педагог. Его путь в РАМТе начался в 1980 году с должности главного режиссера, а в 1989‑м он стал художественным руководителем. За годы работы Бородин внес огромный вклад в становление театра и воспитание новых поколений артистов. Его заслуги отмечены высокими наградами: премией РСФСР имени К. С. Станиславского, премией Президента России в области литературы и искусства, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почета.

Эти назначения выглядят как продуманный шаг: театр сохраняет преемственность, опираясь на людей, которые знают его изнутри и искренне ему преданы. Впереди у РАМТа — новый этап, и зрители с интересом будут следить за тем, каким станет театр под руководством Алексея Бородина в роли президента и Марины Брусникиной как художественного руководителя.

А вы что думаете по поводу кадровых перестановок в РАМТе? Поделитесь в комментариях.