Марго Овсянникова из 'Дома-2': "Считаюсь завидной невестой"

Бывшая участница 'Дома-2' Марго Овсянникова раскрыла свою мечту. Блондинке не дают покоя лавры Ольги Бузовой. Марго Овсянникова считает себя завидной невестой. Наличие трехлетнего сына от женатого мужчины — это плюс?

Марго Овсянникова принимает участие в проекте ТНТ 'Мастер игры'. Она уточнила, что это ее третье телевизионное шоу. Ранее она была участницей реалити-шоу 'Дом-2', а затем отметилась в 'Звездных танцах'.

Но мечтает Марго появиться в проекте, где за ее сердце будут биться кавалеры.

"Я бы с радостью поучаствовала бы в шоу, где будут бороться за мое сердце. В моем возрасте я вполне заслуженно считаюсь завидной невестой. Мне говорят, что обо мне уже мечтают миллионы. Честно скажу, я видела шоу 'Замуж за Бузову' — помню, что она там все время плакала", — поделилась Марго Овсянникова с kp.ru.

Сейчас Марго Овсянникова строит карьеру певицы. Ее продюсером является Филипп Киркоров.

Успевает Марго уделять внимание и своему трехлетнему сыну Киру. Мальчика она, по слухам, родила от женатого мужчины.

Сначала Овсянникова рассказывала всем, что отец ребенка сделал ей предложение и вот-вот женится. Но свадьбы так и не случилось. Марго сообщила, что рассталась с возлюбленным.