Марго опозорилась во время поездки в Казань: «Никогда не была в Татарстане»

Певица Марго попала в неловкую ситуацию в поездке в Казань. После выступления в этом городе журналисты попросили ее передать привет или какое-то обращение к жителям Татарстана. Кто бы мог подумать, что артистка опозорится на таком невинном вопросе. Либо же она решила всех потроллить.
Марго в Казани: «Я никогда не была в Татарстане»
Видимо, протеже Филиппа Киркорова поначалу не сразу осознала, в каком именно регионе она находится.
«Я никогда не была в Татарстане и мечтаю там побывать», - заявила певица.
Об этом сообщает Telegram‑канал «ВПШ».
Как певица вспомнила совет учительницы
Журналисты напомнили артистке, что Казань — столица Татарстана и что она сейчас именно в этом городе.
Овсянникова, улыбнувшись, воскликнула: «Это здесь? О Боже! Учитель говорила мне: учи географию».
А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!