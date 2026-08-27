Марго опозорилась во время поездки в Казань: «Никогда не была в Татарстане»

Певица Марго попала в неловкую ситуацию в поездке в Казань. После выступления в этом городе журналисты попросили ее передать привет или какое-то обращение к жителям Татарстана. Кто бы мог подумать, что артистка опозорится на таком невинном вопросе. Либо же она решила всех потроллить.

Марго в Казани: «Я никогда не была в Татарстане»

Видимо, протеже Филиппа Киркорова поначалу не сразу осознала, в каком именно регионе она находится.

«Я никогда не была в Татарстане и мечтаю там побывать», - заявила певица.

Об этом сообщает Telegram‑канал «ВПШ».

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Журналисты напомнили артистке, что Казань — столица Татарстана и что она сейчас именно в этом городе.

Овсянникова, улыбнувшись, воскликнула: «Это здесь? О Боже! Учитель говорила мне: учи географию».

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