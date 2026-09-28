Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию: «Начинаю приходить в себя»

Об этом главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» рассказала в личном блоге, не вдаваясь в подробности того, что именно стало причиной хирургического вмешательства.

По словам Симоньян, сейчас она восстанавливается и «только начинает приходить в себя».

Журналистка не уточнила, когда именно была проведена операция и связана ли она с онкологическим заболеванием, о котором она сообщила в сентябре 2025 года.

Известно, что за последний год она перенесла сложное лечение, включавшее удаление обеих молочных желез, несколько курсов химиотерапии, лучевую и гормональную терапию.

О диагнозе «рак молочной железы 1–2-й стадии» Симоньян узнала в сентябре 2025 года, вскоре после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам журналистки, причиной «ураганного течения» болезни стал сильнейший стресс.

В сентябре 2026 года Симоньян сообщила о ремиссии: контрольное ПЭТ-КТ не выявило новых злокачественных образований. Однако она подчеркнула, что говорить о полной победе над болезнью преждевременно — впереди еще четыре года гормональной терапии, а окончательный срок наблюдения составляет пять лет.