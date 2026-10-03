Маргарита Симоньян сообщила, что ей стало хуже и попросила ей не звонить

Борьба с тяжелым заболеванием редко бывает ровной дорогой — за периодами надежды нередко следуют новые испытания. Именно с таким этапом столкнулась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Несмотря на ранее достигнутую ремиссию, ситуация потребовала очередного серьезного медицинского вмешательства.

В своем Telegram-канале журналистка откровенно рассказала о текущем состоянии. Она пояснила, что из-за перенесенных ранее химиотерапии, лучевой терапии и продолжающегося сложного многофазного гормонального лечения ее организм сильно ослаблен.

По этой причине восстановление после недавней операции идет тяжелее, чем рассчитывали врачи и сама Симоньян. При этом откладывать хирургическое вмешательство было нельзя — осложнения выявили во время обследования методом ПЭТ/КТ.

«В силу того, что я недавно перенесла химиотерапию, лучевую и прохожу тяжелое многофазное гормональное лечение от онкологии, организм ослаблен. Поэтому реабилитация после этой операции проходит не так гладко, как мы думали и как хотели. С другой стороны, откладывать эту операцию тоже было нельзя», — сказала Маргарита Симоньян в своем обращении в телеграм-канале.

Новую операцию Маргарита Симоньян перенесла в воскресенье, 27 сентября, и до сих пор остается в больнице. В обращении к близким и коллегам она попросила на несколько дней не беспокоить ее — в том числе не поднимать вопросы о трудоустройстве или запуске новых проектов: сейчас все силы нужны на восстановление.

Напомним, что в 2025 году у Симоньян диагностировали рак молочной железы. Тогда она прошла хирургическое лечение, а затем курсы химиотерапии, лучевой и гормональной терапии. Некоторое время назад журналистка делилась обнадеживающими новостями: по данным компьютерной томографии, признаков онкологии не обнаружили, и врачи говорили о ремиссии. Тем не менее гормональная терапия продолжается — это важная часть профилактики рецидивов.

История Симоньян — напоминание о том, что даже при хороших показателях болезнь требует длительного контроля, а реабилитация может оказаться не менее сложной, чем само лечение.

Давайте пожелаем Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления. Оставляйте свои пожелания в комментариях.