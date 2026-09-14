Маргарита Симоньян скрывала от матери Тиграна Кеосаяна гибель его мозга

В интервью Андрею Малахову Маргарита Симоньян призналась, что врачи сразу сообщили ей о смерти мозга Тиграна Кеосаяна после того, как он впал в кому. Журналистка скрыла эту информацию от 87-летней матери режиссера Лауры, которая за несколько лет до этого уже потеряла старшего сына.
Почему Маргарита Симоньян скрыла от матери Тиграна Кеосаяна правду о его состоянии
Все девять месяцев Маргарита поддерживала в матери надежду на выздоровление Тиграна. По ее словам, она не могла представить, как Лаура перенесет все происходящее.
«Написано, что сострадание — это самый мучительный из известных мне видов страдания. Мне так ее было жалко. Я ненавижу врать, но между состраданием и стремлением никогда не врать победило сострадание», - призналась Маргарита.