Маргарита Симоньян показала трогательное видео с Тиграном Кеосаяном в день его рождения: "Семья – это маленькая форма или вид Родины"

4 января исполняется 60 лет со дня рождения известного режиссера Тиграна Кеосаяна. Мастера экрана не стало в сентябре прошлого года. Но вдова режиссера, известная журналистка Маргарита Симоньян до сих пор тяжело переживает его уход.

Маргарита Симоньян: "Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите"

В день рождения Тиграна Кеосаяна Маргарита опубликовала в соцсетях трогательный видеоролик с отрывками из его интервью и выступлений. В смонтированных фрагментах режиссер говорит о самом сокровенном: семье, Родине и любимой женщине.

"Семья — это маленькая форма или вид Родины. Ну я это так понимаю", — рассказывал Тигран Кеосаян в студии программы "Судьба человека".

В сопровождении к видеоролику, Маргарита Симоньян написала, что пока не может его пересматривать, но предложила сделать это зрителям.

"Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите", — написала Маргарита в соцсетях.

Эта личная трагедия негативно отразилась и на состоянии здоровья самой журналистки. Осенью у нее диагностировали онкологическое заболевание груди. Пройдя интенсивное лечение, включающее химиотерапию, Маргарита Симоньян лишилась волос и теперь для публичных выходов использует парик.

Что случилось с Тиграном Кеосаяном в прошлом году

Напомним, Тигран Кеосаян умер от острой сердечной недостаточности. Мужчину долгое время беспокоили проблемы с сердцем, он перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

В начале января его состояние резко ухудшилось: после клинической смерти Тигран Кеосаян впал в кому. В таком состоянии известный режиссер провел девять месяцев. И все это время Маргарита Симоньян дежурила у мужа в больнице.

Маргарита верила в чудо. Но несмотря на надежды родных, спасти режиссера не удалось.

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном состоялась 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте, где собрались сотни людей — близкие, коллеги и поклонники.