Маргарита Симоньян показала необычную зарядку с младшей дочкой

На кадрах 46-летняя журналистка лежит, и приподнимает ногами шестилетнюю девочку, выполняя своеобразное упражнение. Судя по всему, для семьи это не столько фитнес, сколько веселая игра, которая нашла теплый отклик у подписчиков.

Маргарита Симоньян и ее покойный супруг, режиссер Тигран Кеосаян, вместе воспитывали троих детей: 13-летнюю дочь Марьяну, 12-летнего сына Баграта и шестилетнюю Маро.

Старшая дочь Марьяна недавно попросила у родственников на день рождения энциклопедию о космосе, что умилило маму. А младшая Маро, как и многие дети, любит наряжаться в вещи матери — недавно она примерила ее ярко-красные сапоги, и Симоньян с юмором назвала это «налетом на мамину гардеробную» .

Последние полтора года выдались для Симоньян тяжелейшим испытанием. В декабре 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, в которой провел девять месяцев, после чего скончался.

Практически одновременно с этим у самой Маргариты диагностировали рак груди, и она прошла через операцию, химиотерапию и лучевое лечение. Несмотря на все трудности, журналистка продолжает работать и воспитывать детей.

В одном из интервью она признавалась, что не дает наследникам карманных денег, объясняя это тем, что все их нужды родители закрывают сами.