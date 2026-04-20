Маргарита Симоньян об Алле Пугачевой: "Как она урегулирует ситуацию, если они сами поливают помоями государство и народ? "

На протяжении последних четырех лет Алла Пугачева и Максим Галкин* неоднократно меняли страну проживания. Основной причиной переездов стали сложные события в мире. После отъезда в 2022 году певица несколько раз приезжала в Россию.

По неподтвержденным данным, певица рассчитывала, что ее прежние связи и влияние помогут снять с супруга статус иностранного агента.

Маргарита Симоньян об Алле Пугачевой: "Как можно одновременно починить свою машину и сжечь свою машину?"

Однако достичь этой цели ей не удалось. Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию, заявив, что подобный исход ее не удивляет.

"Как она урегулирует ситуацию, если они сами поливают помоями государство и народ? Скажите, пожалуйста, как можно одновременно починить свою машину и сжечь свою машину? Можно вот ее одной рукой чинить, а другой рукой поливать бензином и поджигать зажигалкой. Ну так не бывает", — высказалась журналистка.

Маргарита Симоньян выразила сомнения в адекватности ряда высказываний Примадонны, предположив, что они могли быть сделаны в невменяемом состоянии. Телеведущая заявила, что подобный образ мыслей свидетельствует о необходимости психиатрической помощи.

"Если человек так думает, человеку нужно вызвать психиатра. Лучше квалифицированного, лучше не в Израиле. Потому что все-таки психиатр должен говорить на одном с тобой языке, если он психиатр. Так что лучше в Москву, в Кащенко, здесь помогут", - высказалась журналистка.

Маргарита Симоньян об Алле Пугачевой: "Куда приехала – там кирдык"

Кроме того, вдова Тиграна Кеосаяна отметила любопытную последовательность событий: вслед за переездом Пугачевой и Галкина* в Израиль там обострилась военная обстановка.

Семья перебралась на Кипр, но в этом году волнения коснулись и этого острова. Согласно слухам, звезды уже ищут следующее место для жизни.

"А может быть, просто Пугачева — это плохая примета? Знаете, как черная метка. Куда приехала — там кирдык. Вы там поосторожнее. Какие там страны есть вокруг Кипра или куда она собралась? Поосторожнее, поосторожнее, а то, знаете, приедет и там кирдык", — иронизирует журналист.

Также Маргарита Симоньян отметила, что называет звездных мигрантов понауехавшими. А если бы позволил Роскомнадзор, то она бы высказалась еще жестче.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента)

А вы согласны с Маргаритой Симоньян? Делитесь в комментариях!