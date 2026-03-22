Маргарита Симоньян о неизлечимой болезни ребенка: "Просто буквально катастрофа"

За последний год журналистка, глава телеканала RT Маргарита Симоньян столкнулась с чередой тяжелейших испытаний. Сначала ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому. Почти сразу после этого удара, всего через 40 дней, семье был нанесен новый: их ребенку поставили серьезный неизлечимый диагноз.

Маргарита Симоньян о ребенке: "Это нельзя вылечить"

"Причем это нельзя вылечить, но я про это говорить не хочу. Говорю, просто чтобы вы понимали, что так в жизни не бывает. То есть сначала ушел в кому мой любимый, а через буквально 40 дней выясняется все это с нашим ребенком. Просто буквально катастрофа!", - поделилась журналистка.

Как позднее рассказала Маргарита, эта трагическая новость о состоянии ребенка стала для нее единственной причиной покинуть больницу, где она постоянно проводила время рядом с мужем.

Как Маргарита Симоньян справляется с собственным недугом

Ей пришлось разрываться между работой, необходимой для обеспечения семьи, уходом за супругом в коме и заботой о больном ребенке, требовавшем огромных душевных сил.

К этому тяжелому периоду добавился еще один удар: 1 сентября у самой Маргариты Симонян диагностировали онкологическое заболевание. В настоящее время она проходит курс химиотерапии.

Несмотря на свой диагноз, Маргарита продолжает активно заниматься любимой работой, а также делится с подписчиками наболевшем.