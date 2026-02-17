Маргарита Симоньян — о негативе в свой адрес: "Если бы обращала, с ума бы сошла"

Глава RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале рассказала, с каким хейтом она столкнулась в Сети. На фоне ее борьбы с раком и жизни без любимого человека, мужа Тиграна Кеосаяна, Симоньян периодически читает о себе более чем странные высказывания. Как она на них реагирует?

Память о Тигране Кеосаяне

В первых числах февраля руководитель RT сообщила о создании награды, носящей имя Тиграна Кеосаяна. Маргарита Симоньян глубоко скорбит о потере дорогого ей человека и прилагает все усилия, чтобы увековечить его память.

Маргарита уже озвучила имена первых лауреатов — ими оказались педагоги дошкольного учреждения из Бугуруслана. Эти женщины сумели спасти малышей, когда в здание детского сада проник мужчина с оружием.

Одна из воспитательниц из Бугуруслана, Людмила Платонова, обратилась к руководителю RT. Она выразила благодарность Маргарите и детально поделилась переживаниями.

"Меня смущает такое внимание, я не достойна его, но меня все же переполняет радость, что все закончилось хорошо. И я переживу тот негатив, который идет от некоторых. Вам здоровья, больше позитивных эмоций, только они движут жизнь вперед, обнимаю вас от всего сердца", — обратилась к Симоньян одна из воспитательниц, Людмила Платонова.

Ответ Симоньян и решительная реакция на домыслы

Маргарита Симоньян не проигнорировала послание и ответила Платоновой в Telegram‑канале.

"Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла. Про меня вон пишут, что и рака нет, и Тигран не умер. Поэтому просто не читайте всяких идиотов", — порекомендовала она.

В обсуждениях выразили поддержку руководителю RT, которая проходит через непростой жизненный этап. Четыре месяца назад она проводила в последний путь мужа. А перед этим узнала о тяжелом заболевании — раке молочной железы.

Противостояние болезни

Поклонники часто спрашивают у Маргариты, как идет ход лечения. Дает ли оно результаты. Она отвечает честно и без прикрас. На днях Симоньян рассказала, что у нее "ураганное течение" рака.

Сейчас Маргарита приходит в себя после курсов лучевой терапии. Она очень надеется, что в скором времени вернется в эфир.

Сколько прожили вместе Кеосаян и Симоньян

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян прожили вместе много лет, но расписались только в 2022-м. Вместе пара воспитывала троих детей.

Тигран Эдмондович был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем в конце 2024-го. Он перенес клиническую смерть, а потом впал в кому. Почти год врачи боролись за жизнь режиссера, однако спасти его не удалось.

