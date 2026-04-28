Маргарита Симоньян: «На одного человека свалилось столько всего, это невозможно»

Всего за несколько месяцев на нее обрушились смерть мужа, тяжелая болезнь и борьба за жизнь близкого человека. В интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ журналистка впервые так откровенно рассказала о пережитом.

Симоньян призналась, что до сих пор не может поверить в то, что выпало на ее долю. Потеря любимого супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, и собственный диагноз — рак груди — стали для нее тяжелейшими испытаниями.

«Это невозможно, чтобы на одного человека в течение девяти месяцев свалилось столько всего. Не бывает такого! Кто же в это поверит? А со мной это произошло», — заявила Маргарита.

Кеосаян находился в коме девять месяцев. Все это время Симоньян не теряла надежды. Она убеждена, что муж и после смерти остается рядом.

«Тигран знал меня лучше, чем я сама себя знала. И я слышу, как он мне сейчас говорит: «Что значит знал? Я и сейчас знаю. Я же тут, Мусь». Я чувствую, что он тут. Я всегда это чувствую», — поделилась журналистка.

Особенно тяжелыми были моменты, когда медики предлагали прекратить поддерживать жизнь Кеосаяна искусственно. Режиссер не приходил в сознание, и врачи считали, что шансов нет.

«Один врач предложил отключить от аппарата. Сказал мне: «Зачем все это нужно? Ведь это ни к чему не приведет и дорого стоит». Я предложила ему отключить свою жену… Больше мне никто не предлагал. Вот как можно взять и отключить своего мужа?», — негодует Симоньян.

Тигран Кеосаян впал в кому 21 декабря 2024 года после перенесенной пневмонии на фоне проблем с сердцем. Врачи делали все возможное, но его мозг перестал функционировать. Сам режиссер несколько раз открывал глаза и шевелил конечностями, но, как позже выяснилось, эти движения были лишь рефлекторными и неосознанными.

9 января 2026 года Кеосаян скончался, не приходя в сознание. Спустя всего несколько недель после его смерти у Симоньян обнаружили рак груди. Журналистка перенесла операцию и несколько курсов химиотерапии.