Маргарита Дробязко показала двухлетнюю дочь Николину, похожую на отца

По словам Маргариты, Николина знает, что такое сладкое, хотя мама хотела уберечь ее от этого. Однажды отец девочки, фигурист Повилас Ванагас, дал ей лизнуть мороженое. Реакция оказалась бурной.
«Знает, что такое сладкое, а ведь я ее хотела уберечь ее от этого. Но, к сожалению, однажды папа дал ей лизнуть мороженое, началась у нее истерика, а потом папа убежал на работу, а я осталась бороться с последствиями истерики», — рассказала Дробязко.
Сейчас Николина любит рис и макароны. Грудное молоко Маргарита перестала давать дочери в 11 месяцев.
Фото: кадр из программы "Звезды сошлись"
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас — одна из самых известных пар в фигурном катании. Они выступали вместе более 20 лет и стали многократными чемпионами Литвы, призерами чемпионатов Европы и мира.
Пара долго мечтала о ребенке, но Маргарита смогла впервые стать мамой только в 52 года. Николина родилась в 2024 году.
Несмотря на позднее материнство, фигуристка активно делится подробностями воспитания дочери и не скрывает, что материнство стало для нее главным событием в жизни.