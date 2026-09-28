Маргарита Дробязко показала двухлетнюю дочь Николину, похожую на отца

По словам Маргариты, Николина знает, что такое сладкое, хотя мама хотела уберечь ее от этого. Однажды отец девочки, фигурист Повилас Ванагас, дал ей лизнуть мороженое. Реакция оказалась бурной.

«Знает, что такое сладкое, а ведь я ее хотела уберечь ее от этого. Но, к сожалению, однажды папа дал ей лизнуть мороженое, началась у нее истерика, а потом папа убежал на работу, а я осталась бороться с последствиями истерики», — рассказала Дробязко.

Сейчас Николина любит рис и макароны. Грудное молоко Маргарита перестала давать дочери в 11 месяцев.