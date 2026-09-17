Марат Башаров страстно поцеловал экстрасенса Татьяну Ларину на съемках шоу

Финалистка 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина возвращается на телеэкраны. Она стала участницей третьего сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш», премьера которого состоится 19 сентября на ТНТ.

Ведущим проекта снова выступает Марат Башаров. Оценивать участников будут Влад Череватый, Александр Шепс, Вера Сотникова и Андрей Кислицын.

Еще до выхода эпизода в эфир в сети появилась информация о том, что Башаров во время съемок страстно поцеловал Ларину. Сегодня это подтвердила сама 58-летняя модель, певица и экстрасенс.

Татьяна опубликовала в своем блоге две фотографии с ведущим. На одном снимке они стоят рядом, опустив руки, а на втором 52-летний Башаров целует ее в губы, держа лицо руками.

«Сенсация! Башаров не отходит от меня на съемках. Да, все правда. Можете прекращать шептаться», — написала Ларина.

Сам поцелуй Ларина объяснила неожиданным образом. По ее словам, все дело в духах с феромонами и афродизиаками, которые она использовала на съемках.

«Марат не устоял. Никто не устоял бы. Это не приворот, это физика тонкого мира», — заявила экстрасенс.

Стоит отметить, что Марат Башаров не свободен — его возлюбленной является Ася Борисова. Реакция публики на откровения Лариной оказалась неоднозначной: одни пользователи посмеялись над ситуацией, другие задались вопросом, как на это отреагирует сама Борисова.

Татьяна Ларина известна зрителям по участию в 15-м сезоне «Битвы экстрасенсов», где она дошла до финала, но уступила победу Юлии Ван. В финальном выпуске того сезона Ларина приняла предложение руки и сердца от коллеги по цеху Юлия Миткевича-Далецкого, что стало одним из самых обсуждаемых моментов проекта.

Позже она участвовала в первых двух сезонах «Экстрасенсы. Реванш». В третьем сезоне, помимо Лариной, за победу поборются Саманта Адам, Виталий Рожков, Влад Кадони и другие. Победитель получит право участвовать в шоу «Битва сильнейших».