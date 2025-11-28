Марат Башаров отказался содержать 9-летнего сына: что случилось в суде

Марат Башаров и его женщины

Ведущий шоу 'Битва экстрасенсов' и актер Марат Башаров известен не только своими ролями. У артиста весьма скандальная слава. Башаров запросто может поднять руку на женщину.

Вторая жена Башарова, Екатерина Архарова, прямо заявляла о нанесенных им тяжелых увечьях и побоях. После скандала с избиением немедленно последовал развод. Реноме драчуна не испугало поклонницу Марата Елизавету Шевыркову.

Летом 2016 года Елизавета родила Башарову сына Марселя, а через год вышла замуж за актера. Вскоре после свадьбы Шевыркова обратилась в больницу с побоями. Но тогда она простила буйного мужа.

Через какое-то время Елизавета была госпитализирована с поломанным носом. После этой истории она ушла от Башарова. В 2019 пара официально развелась.

В 2022 году стало известно, что Башаров встречается с актрисой Асей Борисовой. Она младше него на тринадцать лет. В одном из интервью Башаров объяснял, почему его возлюбленная ушла из театра.

