Марат Башаров отказался содержать 9-летнего сына: что случилось в суде

В суд на Марата Башарова подала его бывшая жена, Елизавета Шевыркова. 51-летний актер и телеведущий отказывался добровольно перечислять деньги на содержание девятилетнего сына от брака с Елизаветой. Какое решение принял суд?
Решение суда
Марат Башаров не исполнял свои обязательства по добровольной уплате алиментов в пользу своего несовершеннолетнего сына. Ситуация потребовала вмешательства. Маме мальчика, Елизавете Шевырковой, пришлось обратиться с иском в суд.
Судебное разбирательство было относительно недолгим, и Шевыркова одержала победу. В результате, актер был официально обязан выплачивать алименты на содержание ребенка от третьей жены. О сумме выплат не сообщается.
"Мировым судьей судебного участка № 354 района Коптево города Москвы 25 ноября 2025 года вынесен судебный приказ по заявлению Башаровой Елизаветы Витальевны о взыскании с Башарова Марата Алимжановича алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка", — цитирует документ источник.
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Марат Башаров и его женщины
Ведущий шоу 'Битва экстрасенсов' и актер Марат Башаров известен не только своими ролями. У артиста весьма скандальная слава. Башаров запросто может поднять руку на женщину.
Вторая жена Башарова, Екатерина Архарова, прямо заявляла о нанесенных им тяжелых увечьях и побоях. После скандала с избиением немедленно последовал развод. Реноме драчуна не испугало поклонницу Марата Елизавету Шевыркову.
Летом 2016 года Елизавета родила Башарову сына Марселя, а через год вышла замуж за актера. Вскоре после свадьбы Шевыркова обратилась в больницу с побоями. Но тогда она простила буйного мужа.
Через какое-то время Елизавета была госпитализирована с поломанным носом. После этой истории она ушла от Башарова. В 2019 пара официально развелась.
В 2022 году стало известно, что Башаров встречается с актрисой Асей Борисовой. Она младше него на тринадцать лет. В одном из интервью Башаров объяснял, почему его возлюбленная ушла из театра.
А вы как считаете, это нормально, когда отцы отказываются добровольно содержать своих же детей? Ответьте в комментариях.
Читайте также: