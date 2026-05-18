Маму Юлии Пересильд госпитализировали с инфарктом

В Москве была экстренно госпитализирована мать известной российской актрисы Юлии Пересильд. Как сообщает Telegram-канал Mash, 64-летняя Ирина Владимировна перенесла инфаркт, находясь у себя дома.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение. Детали о текущем состоянии пациентки пока не раскрываются. Сама актриса, по информации канала, на данный момент воздерживается от комментариев.

Хотя есть вероятность, что Юлия не будет общаться с журналистами. Недавно она пообещала не общаться с прессой, после того, как представители СМИ написали, что ее дочь Анна бросает школу. По словам Юлии, информация была вырвана из контекста.

