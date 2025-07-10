Мамаева — о Волочковой: "Выглядела бы лучше, если бы сделала пластику"

49-летняя Анастасия Волочкова прокомментировала слова Аланы Мамаева. Та критически отозвалась о внешности бывшей примы-балерины Большого театра.

Артистка уверена, что блогерша просто хотела пропиариться на ее имени. И получить свою минуту славы. Волочкова не понимает, почему общественность так волнуется о том, с кем она живет и что делает. Балерина заявила, что не собирается слушать завистников.

"Свое имя я зарабатывала годами труда — ежедневного, многочасового. Преодолевая все испытания в жизни", — негодовала Волочкова в подкасте 'Переговорка' продюсера Геры Иващенко на 'Радио-1'.

Позже продюсер обратился за комментарием к Мамаевой на "ШБ-шоу" на Russian MusicBox. Та подчеркнула, что не хотела обидеть балерину. Алана расстроилась, что ее слова так задели Волочкову. Она говорила о внешности артистки без какого-либо злого умысла. При этом блогерша добавила, что все объективно понимают, что Анастасия могла бы выглядеть лучше в плане красоты. И для этого ей нужно сделать пластику.

"Я сказала из благих намерений, что она выглядела бы лучше, если бы сделала пластику. Если она реально найдет хорошего специалиста и сделает пластику, то будет как куколка», — заверила 37-летняя Мамаева в беседе с Иващенко.

Ранее мы также писали, что Волочкова высказалась о Джигурде: "Окунает в грязь. Надо полгода отмываться". Также балерина ответила Мамаевой: "Хотят видеть меня сирой, убогой, бедной". Подробности тут.